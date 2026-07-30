Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años. Si el cepillo dental hace un ruido fuerte, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.
Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. El sonido producido es más fuerte que el de un cepillo dental manual. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse al cepillado eléctrico.
Si enciende el cepillo dental sin un cabezal de cepillado, hará más ruido. Asegúrese siempre de haber colocado el cabezal de cepillado en el cepillo dental.
Si el cepillo dental Philips Sonicare hace demasiado ruido, puede que el motivo sea que hay un cabezal de cepillado suelto. Asegúrese de que el cabezal de cepillado esté colocado firmemente en el mango y no esté suelto. Quedará un pequeño espacio entre el mango y el cabezal de cepillado según sea necesario para la vibración.
También puede significar que el cabezal de cepillado está desgastado. Le recomendamos que cambie el cabezal de cepillado cada tres meses. Puede adquirir un nuevo cabezal de cepillado en nuestra tienda online.
Pruebe los siguientes pasos: Paso 1: Retire el cabezal de cepillado del mango. Paso 2: Encienda el cepillo dental.
¿El cepillo dental sigue haciendo un ruido fuerte o anormal?