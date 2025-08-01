El 98 % de los padres dice que es más sencillo que los niños se cepillen los dientes mejor y durante más tiempo*

Con el cepillo dental y la aplicación Philips Sonicare For Kids, los niños aprenden a cepillarse correctamente por su cuenta. La aplicación se sincroniza con el cepillo dental sónico de tu hijo a través de Bluetooth para mostrarle técnicas de cepillado correctas y realizar un seguimiento de su rendimiento. Los niños pueden comprobar lo bien que se cepillan y obtener emocionantes recompensas por hacerlo bien. Educativa y eficaz, un 98 % de los padres encuestados afirma que resulta más fácil que los niños se cepillen mejor y durante más tiempo. Se trata de una forma divertida de que los niños desarrollen unos hábitos de higiene bucal saludables que mantendrán para siempre.