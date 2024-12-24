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  • Tecnología inteligente para hábitos de higiene bucal saludables
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Philips Sonicare ExpertClean 7300Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Tecnología inteligente para hábitos de higiene bucal saludables
Philips Sonicare ExpertClean funciona como la guía de cepillado dental personal de tus pacientes, mediante la tecnología de sensor inteligente y los informes de progreso que ofrecen un seguimiento de los hábitos y proporcionan información para mejorar la técnica de cepillado y la rutina diaria del cuidado bucal.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Limpieza total que cubre las necesidades de tus pacientes.

Tecnología inteligente para hábitos de higiene bucal saludables

  • Conexión del cepillo más fácil

  • Sensor de presión incorporado

  • Recono. smart de cabezal

  • Tres modos, Tres intensidades

Mayor superficie de contacto para eliminar la placa

Mayor superficie de contacto para eliminar la placa

El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Mejor cuidado de las encías para la salud general

Mejor cuidado de las encías para la salud general

El cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium mejora la salud de las encías del paciente. El tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la línea de las encías, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas*.

Guía para que los pacientes tengan unos mejores hábitos de cuidado bucal

Guía para que los pacientes tengan unos mejores hábitos de cuidado bucal

Los sensores realizan un seguimiento y miden los comportamientos de cepillado de los pacientes mientras el mango del cepillo Philips Sonicare ExpertClean proporciona una respuesta instantánea. Con el tiempo, la aplicación Sonicare conserva y analiza estos hábitos y genera un informe de progreso para ayudar a fomentar una mejor técnica de cepillado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

519

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

24/12/2024

España

España

Comprador verificado

Primer cepillo eléctrico

Espectacular, siempre he sido reticente a este tipo de hábitos viniendo del cepillo manual. Es cierto que es un gran cepillo con 3 modos y 3 tipos de intensidades lo cual lo hace sensacional. Si os sirve, las primeras veces no estaba muy convencido del cambio porque hay que acostumbrarse pero a día de hoy es impensable volver al manual. Un 12/10!

Ventajas

La batería es surrealista. Dura una eternidad! Excelente no, lo siguiente

Contras

El precio original puede ser un obstáculo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

01/04/2023

España

España

Comprador verificado

Buena compra y buen cepillo

Después de un problema con el cepillo, no sabía que el aparato debería que cargarse durante 24 horas, tengo que decir que el aparato es una maravilla. @ Philips, que ustedes pongan un poco más de información en la descripción adjunta al artículo…., tuve que buscar esta información sobre lo de cargar en internet…..

Ventajas

Perfecto

Contras

La descripción que viene con el cepillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

01/03/2023

España

España

Comprador verificado

Sensación de limpieza

Se gustan sus tres niveles de vibración, de menos a más intensidad. Procuran un magnífico cepillado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. más que un cepillo dental manual

  2. en comparación con DiamondClean

  3. Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar

  4. En un estudio con usuarios de cepillos dentales manuales