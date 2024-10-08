Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Cepillos dentales eléctricos
Todas las series
Philips Sonicare ExpertClean 7300 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Asistencia
HX9641/01
HX960U
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (22)
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Necesito un dispositivo Alexa para pedir cabezales de cepillado de repuesto para mi Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Cómo puedo pedir cabezales de cepillado de recambio Sonicare con Alexa?
¿Cómo desactivo el servicio de pedido recurrente de cabezales de cepillado Sonicare?
UV SanitizerHigienizador por rayos UV
Philips SonicareBase de carga
ProResultsPack de 6 cabezales de cepillado
W Optimal WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar
i InterCareCabezales de cepillado sónicos estándar
W2 Optimal WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
W2c Optimal White compactCabezales de cepillado sónicos compactos
W2 Optimal WhitePack de 2 cabezales blancos de cepillos Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 cabezales negros de cepillos Sonicare
W3 Premium WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
¿Cómo puedo conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?
¿Cómo puedo volver a conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.