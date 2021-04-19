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NUEVO Next-Generation DiamondClean

El cuidado completo ahora es 100 % visible

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  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
  • Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*

UV SanitizerHigienizador por rayos UV

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*
Disfruta de una mayor tranquilidad al mantener limpios los cabezales de cepillado Sonicare con nuestra tecnología de higienización por rayos UV especialmente diseñada. Elimina hasta el 99 % de bacterias y virus*, sin ningún producto químico.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

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C3 Premium Plaque Control

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Acaba hasta con un 99 % de las bacterias y los virus*

Ayuda a eliminar bacterias y gérmenes en cabezales de cepillado*

  • Tecnología de higienización rayos UV

  • Higieniza 2 cabezales de cepillado**

  • Limpia sin productos químicos

  • Carga 1 cepillo dental***

Los cabezales de cepillado están rodeados por una luz de higienización

Los cabezales de cepillado están rodeados por una luz de higienización

Rodea los cabezales de cepillado con luz de higienización: la lámpara reflectora del higienizador por rayos UV distribuye la luz de higienización alrededor de toda la parte superior de los cabezales de cepillado para obtener unos resultados óptimos.

Limpia los cabezales de cepillado** con solo tocar un botón

Limpia los cabezales de cepillado** con solo tocar un botón

Pulsa el botón una vez para activar el higienizador por rayos UV.

Se apaga automáticamente después de la limpieza de 10 minutos

Se apaga automáticamente después de la limpieza de 10 minutos

Sencillo y seguro: el higienizador por rayos UV se apaga automática y cómodamente una vez finalizado el ciclo de limpieza de 10 minutos.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.6

de 4

22

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Ventajas

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. H.A., E-coli, S mutans; HSV-1. Para su uso con InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) y Premium Plaque Control (C3).

  2. compatible con todos los cabezales de cepillado para adultos de fácil montaje