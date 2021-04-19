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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX6907/01
HX6160D
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
Tecnología de higienización rayos UV
Higieniza 2 cabezales de cepillado**
Limpia sin productos químicos
Carga 1 cepillo dental***
Rodea los cabezales de cepillado con luz de higienización: la lámpara reflectora del higienizador por rayos UV distribuye la luz de higienización alrededor de toda la parte superior de los cabezales de cepillado para obtener unos resultados óptimos.
Pulsa el botón una vez para activar el higienizador por rayos UV.
Sencillo y seguro: el higienizador por rayos UV se apaga automática y cómodamente una vez finalizado el ciclo de limpieza de 10 minutos.
4.6
de 4
22
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Killer67
19/04/2021
Italia
Comprador verificado
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Parte de la promoción
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Ventajas
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Parte de la promoción
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
H.A., E-coli, S mutans; HSV-1. Para su uso con InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) y Premium Plaque Control (C3).
compatible con todos los cabezales de cepillado para adultos de fácil montaje