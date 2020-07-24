Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado

Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.