Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Dientes más limpios con un cepillado suave. Dientes más limpios con un cepillado suave. Dientes más limpios con un cepillado suave.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Cepillo dental eléctrico sónico

      HX6483/52

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Dientes más limpios con un cepillado suave.

      Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 10 veces más placa que con un cepillo dental manual

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los ProtectiveClean

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Ver todos
      Este producto
      ProtectiveClean 4700
      - {discount-value}

      ProtectiveClean 4700

      Cepillo dental eléctrico sónico

      total

      recurring payment

      Dientes más limpios con un cepillado suave.

      Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo manual

      • Sensor de presión incorporado
      • 2 modos de limpieza
      • 1 x función BrushSync
      Mayor superficie de contacto para eliminar la placa

      Mayor superficie de contacto para eliminar la placa

      El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

      Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo

      Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo

      Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.

      Modo de limpieza y cuidado de las encías

      Modo de limpieza y cuidado de las encías

      Si deseas centrarte en la eliminación de la placa y conseguir unas las encías sanas de forma duradera , este cepillo tiene un modo para ti: el modo Limpieza permite una limpieza superior y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías.

      Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

      Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

      Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

      Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado

      Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado

      Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.

      La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo

      La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo

      Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

      Fomentando un cepillado a fondo

      Fomentando un cepillado a fondo

      Nuestro Quadpacer permite a tus pacientes saber cuándo han empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

      Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

      Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

      Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        110-220 V

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        Hasta 2 semanas
        Pila
        Recargable
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W

      • Diseño y acabado

        Color
        Blanco menta

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Tiempo de cepillado
        Hasta 2 semanas

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 ProtectiveClean
        Cabezales
        • 1 Control antiplaca Premium C3
        • 1 Cuidado de las encías Premium G3
        • 1 Blanqueamiento Optimal W2c compacto
        Estuche de viaje
        Estuche de viaje rígido
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Beneficios para la salud
        Ayuda a reducir las caries
        Rendimiento
        Elimina hasta 10 veces más placa*
        Velocidad
        Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto
        Temporizador
        QuadPacer y SmarTimer
        Información sobre la presión aplicada
        El mango vibra para avisar al usuario

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        Cuidado de las encías
        Masajea suavemente las encías

      • Tecnología de sensor inteligente

        Sensor de presión
        Avisa al cepillar con demasiada fuerza
        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Clippin

      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
      • * en comparación con DiamondClean

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.