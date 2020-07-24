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HX6483/52
Dientes más limpios con un cepillado suave.
Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 10 veces más placa que con un cepillo dental manualMás información
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Cepillo dental eléctrico sónico
total
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El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.
Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.
Si deseas centrarte en la eliminación de la placa y conseguir unas las encías sanas de forma duradera , este cepillo tiene un modo para ti: el modo Limpieza permite una limpieza superior y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías.
Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.
Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.
Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.
Nuestro Quadpacer permite a tus pacientes saber cuándo han empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
Tecnología de sensor inteligente
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