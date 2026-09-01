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Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
Philips Penlight Premium Gen2 ofrece una combinación sin precedentes de emisión de luz de alta calidad tanto de inspección como mediante puntero. Además, presenta una nueva carcasa de aluminio y resistencia al polvo, al agua y a los productos químicos, todo ello con un diseño fino de linterna tipo bolígrafo. ¡Una auténtica elección todo en uno!
LED de alta calidad
Puntero 145 lm + 120 lm
Sólida carcasa de aluminio
Recargable mediante USB
Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.
"Philips Penlight Premium Gen2 ofrece un haz con un ángulo de hasta 90° para iluminar una gran área y hacer que tus inspecciones periódicas sean más sencillas."
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