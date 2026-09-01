Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Philips Penlight Premium Gen2 ofrece una combinación sin precedentes de emisión de luz de alta calidad tanto de inspección como mediante puntero. Además, presenta una nueva carcasa de aluminio y resistencia al polvo, al agua y a los productos químicos, todo ello con un diseño fino de linterna tipo bolígrafo. ¡Una auténtica elección todo en uno!