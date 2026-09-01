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Descatalogado

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Philips Penlight Premium Gen2 ofrece una combinación sin precedentes de emisión de luz de alta calidad tanto de inspección como mediante puntero. Además, presenta una nueva carcasa de aluminio y resistencia al polvo, al agua y a los productos químicos, todo ello con un diseño fino de linterna tipo bolígrafo. ¡Una auténtica elección todo en uno!

Ver todos los beneficios

Un compañero de trabajo compacto, recargable mediante USB y con LED

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

  • LED de alta calidad

  • Puntero 145 lm + 120 lm

  • Sólida carcasa de aluminio

  • Recargable mediante USB

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Resistente a productos químicos y solventes industriales

Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Ángulo de haz ancho: hasta 90°

"Philips Penlight Premium Gen2 ofrece un haz con un ángulo de hasta 90° para iluminar una gran área y hacer que tus inspecciones periódicas sean más sencillas."

Especificaciones técnicas

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