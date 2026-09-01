Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
LPL32X1
Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
La lámpara LED de inspección de Philips es recargable y tiene un diseño ultracompacto, lo que la convierte en la herramienta perfecta para inspecciones rápidas. La luz LED de alta calidad, flexible en 180°, elimina todas las sombras. Su gancho giratorio de 360° y su fuerte imán te permiten trabajar con las manos libres.
LED de alta calidad
110 lm en modo potente/55 lm ecológico
Nuevo diseño flexible de 180°
Tamaño bolsillo, ultracompacto
La lámpara de inspección LED RCH5 dispone de un cabezal flexible que se inclina hasta 180° para que puedas ver hasta el mínimo detalles.
El gancho retráctil y ajustable te permite colgar esta luz de trabajo profesional, para que tengas las dos manos libres.
Las lámparas profesionales para trabajo de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6500 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones