Vence a la oscuridad con luz natural suave

Las lámparas profesionales para trabajo de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6500 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.