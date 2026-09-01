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Descatalogado

LED Inspection lampsLámpara compacta recargable RCH5

LPL32X1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

La lámpara LED de inspección de Philips es recargable y tiene un diseño ultracompacto, lo que la convierte en la herramienta perfecta para inspecciones rápidas. La luz LED de alta calidad, flexible en 180°, elimina todas las sombras. Su gancho giratorio de 360° y su fuerte imán te permiten trabajar con las manos libres.

Ver todos los beneficios

Luz de trabajo LED compacta y recargable

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

  • LED de alta calidad

  • 110 lm en modo potente/55 lm ecológico

  • Nuevo diseño flexible de 180°

  • Tamaño bolsillo, ultracompacto

Cabezal con inclinación de 180° para una máxima flexibilidad

Cabezal con inclinación de 180° para una máxima flexibilidad

La lámpara de inspección LED RCH5 dispone de un cabezal flexible que se inclina hasta 180° para que puedas ver hasta el mínimo detalles.

Gancho ajustable y retráctil de 360°

Gancho ajustable y retráctil de 360°

El gancho retráctil y ajustable te permite colgar esta luz de trabajo profesional, para que tengas las dos manos libres.

Vence a la oscuridad con luz natural suave

Las lámparas profesionales para trabajo de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6500 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

Especificaciones técnicas

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