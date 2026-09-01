Diseño ultracompacto para una amplia compatibilidad con flotas

La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Cuentan con un tamaño un 30 % más pequeño que sus predecesoras y se han diseñado para encajar sin esfuerzo incluso en las luces principales más estrechas. La adaptación es muy fácil, lo que ofrece a los apasionados de la conducción y la personalización una funcionalidad sin complicaciones.