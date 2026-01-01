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LUM11012U92X2/10
11012U92X2
Domina la luz, desafía la oscuridad
Desafía la oscuridad con Philips Ultinon Pro9200, que se sitúa en la cima del rendimiento de iluminación LED Retrofit. Disfruta de la potencia de la tecnología LED de vanguardia con hasta un 400 %* más de brillo en una de las lámparas más compactas del mercado.
LED-HL [≈HIR2]
Luz hasta un 400 % más brillante
Amplia compatibilidad con flotas
Estilo y seguridad de gama alta
Pack de: 2
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Cuentan con un tamaño un 30 % más pequeño que sus predecesoras y se han diseñado para encajar sin esfuerzo incluso en las luces principales más estrechas. La adaptación es muy fácil, lo que ofrece a los apasionados de la conducción y la personalización una funcionalidad sin complicaciones.
Domina la luz en la carretera. Diseñadas meticulosamente para encender tu pasión por la conducción, nuestras lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan un rendimiento incomparable y la visibilidad excepcional que deseas durante la conducción. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable hasta un 400 % por encima del mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten desplazarte con confianza.
Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 4
1
Reseña
Ravex
01/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Excelente luminosidade, com corte do bem definido.
Tamanho como uma normal lampada, boa dissipação térmica, bom recorte do limite do foco de luz. Excelente luminosidade comparado com as normais lampadas de halogênio!
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável
Fecha de uso 2024-12-01
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável
Fecha de uso 2024-12-01
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
No cumple con ECE, no debe utilizarse en vías públicas. Usted es responsable de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país.
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.