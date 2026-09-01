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LUM11258U92X2/10
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Domina la luz, desafía la oscuridad
Desafía la oscuridad con Philips Ultinon Pro9200, que se sitúa en la cima del rendimiento de iluminación LED Retrofit. Disfruta de la potencia de la tecnología LED de vanguardia con hasta un 400 %* más de brillo en una de las lámparas más compactas del mercado.
LED-HL [~H1]
Brillo superior
Amplia compatibilidad con flotas
Estilo y seguridad de gama alta
Pack de: 2
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Cuentan con un tamaño un 30 % más pequeño que sus predecesoras y se han diseñado para encajar sin esfuerzo incluso en las luces principales más estrechas. La adaptación es muy fácil, lo que ofrece a los apasionados de la conducción y la personalización una funcionalidad sin complicaciones.
Las lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan la visibilidad excepcional que necesitas durante la conducción. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable muy por encima del mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten desplazarte con confianza.
Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas también cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.
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Opiniones
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
No cumple con ECE, no debe utilizarse en vías públicas. Usted es responsable de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país.
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.