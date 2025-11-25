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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Domina la luz, desafía la oscuridad
Desafía la oscuridad con Philips Ultinon Pro9200, que se sitúa en la cima del rendimiento de iluminación LED Retrofit. Disfruta de la potencia de la tecnología LED de vanguardia con hasta un 400 %* más de brillo en una de las lámparas más compactas del mercado.
LED-HL [~H4]
Luz hasta un 400 % más brillante
Amplia compatibilidad con flotas
Estilo y seguridad de gama alta
Pack de: 2
Nuestra tecnología más reciente es fácil de instalar. La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Totalmente rediseñadas para eliminar el antiguo y voluminoso disipador de calor y replicar la forma de las lámparas halógenas, esta nueva generación de lámparas H4 se puede instalar de forma rápida y fácil en las luces principales más estrechas, para que los conductores disfruten de una funcionalidad sin complicaciones.
Domina la luz en la carretera. Diseñadas meticulosamente para encender tu pasión por la conducción, nuestras lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan un rendimiento incomparable y la visibilidad excepcional que deseas durante la conducción, sin importar las condiciones. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable hasta un 400 % por encima del mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten desplazarte con confianza.
Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas también cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
1.0
de 4
1
Reseña
locke 07
25/11/2025
Österreich
Comprador verificado
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Fecha de uso 2024-10-25
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Fecha de uso 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
No cumple con ECE, no debe utilizarse en vías públicas. Usted es responsable de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país.
La gama LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.