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  • Lámpara para luces principales Ultinon Pro9200 H4-LED 11342U92X2 de Philips
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Ultinon Pro9200 HLRendimiento LED en automoción inigualable

LUM11342U92X2/10

11342U92X2

1

| (1) Reseña

Domina la luz, desafía la oscuridad

Desafía la oscuridad con Philips Ultinon Pro9200, que se sitúa en la cima del rendimiento de iluminación LED Retrofit. Disfruta de la potencia de la tecnología LED de vanguardia con hasta un 400 %* más de brillo en una de las lámparas más compactas del mercado.

Ver todos los beneficios

Rendimiento LED en automoción inigualable

Domina la luz, desafía la oscuridad

  • LED-HL [~H4]

  • Luz hasta un 400 % más brillante

  • Amplia compatibilidad con flotas

  • Estilo y seguridad de gama alta

  • Pack de: 2

Diseño ultracompacto para una amplia compatibilidad con flotas

Diseño ultracompacto para una amplia compatibilidad con flotas

Nuestra tecnología más reciente es fácil de instalar. La gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina la potencia de la tecnología LED con una carcasa ultracompacta para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación. Totalmente rediseñadas para eliminar el antiguo y voluminoso disipador de calor y replicar la forma de las lámparas halógenas, esta nueva generación de lámparas H4 se puede instalar de forma rápida y fácil en las luces principales más estrechas, para que los conductores disfruten de una funcionalidad sin complicaciones.

Potencia concentrada: luz hasta un 400 % más brillante

Potencia concentrada: luz hasta un 400 % más brillante

Domina la luz en la carretera. Diseñadas meticulosamente para encender tu pasión por la conducción, nuestras lámparas para luces principales Philips Ultinon Pro9200 proporcionan un rendimiento incomparable y la visibilidad excepcional que deseas durante la conducción, sin importar las condiciones. Gracias a nuestra exclusiva selección de LED y al meticuloso perfeccionamiento de los productos, disfrutarás de un brillo incomparable hasta un 400 % por encima del mínimo legal para las lámparas halógenas. Nuestras lámparas te permiten desplazarte con confianza.

Luz justo donde la necesitas

Luz justo donde la necesitas

Conduce de forma segura y precisa con Philips Ultinon Pro9200. Gracias al posicionamiento preciso de los chips LED de nuestras lámparas Philips Ultinon Pro9200, disfrutarás de luz justo donde la necesitas en la carretera, sin deslumbrar a los vehículos que se acercan. Nuestras lámparas también cuentan con la innovadora tecnología Philips SafeBeam, que produce el mejor haz útil y un patrón sin reflejos. Esto te ofrece una visibilidad óptima mientras conduces.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
2

25/11/2025

Österreich

Österreich

Comprador verificado

schlechter service

Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Fecha de uso 2024-10-25

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Fecha de uso 2024-10-25

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Avisos legales

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. No cumple con ECE, no debe utilizarse en vías públicas. Usted es responsable de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país.

  3. La gama LED Philips Ultinon Pro9200 está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.