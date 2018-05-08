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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
La microcadena DVD por componentes de Philips te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 100 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.
100 W
subwoofer
Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.
La función de exploración progresiva duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo que comprime las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.
Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.
4.0
de 4
8
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 DVD Micro Theater
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 DVD Micro Theater
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 Sistema micro DVD Component
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 Sistema micro DVD Component
AngelGr
09/08/2010
España
Equipo bastante completo
El equipo es bastante completo con respecto a su conectividad. Deja que desear el sonido, si estas acostumbrado a la alta fidelidad, definitivamente no es tu equipo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 Microcadena DVD por componentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD183 Microcadena DVD por componentes