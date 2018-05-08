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Descatalogado

Microcadena DVD por componentes

MCD183/12

4

| (8) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

La microcadena DVD por componentes de Philips te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 100 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

Ver todos los beneficios

Relájate con música y películas sensacionales

Obsesionados por el sonido

  • 100 W

  • subwoofer

Funciones del despertador y temporizador

Funciones del despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.

Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

La función de exploración progresiva duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo que comprime las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

8

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 DVD Micro Theater

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 Sistema micro DVD Component

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 Sistema micro DVD Component

09/08/2010

España

España

Equipo bastante completo

El equipo es bastante completo con respecto a su conectividad. Deja que desear el sonido, si estas acostumbrado a la alta fidelidad, definitivamente no es tu equipo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 Microcadena DVD por componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD183 Microcadena DVD por componentes

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