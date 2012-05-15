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Descatalogado

Microcadena Hi-Fi clásica

MCM761/12

4

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Copia tu música directamente en MP3 a través de USB directo, sin necesidad de ordenador. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Ver todos los beneficios

Disfruta de música de alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

  • Tweeter de cinta

  • 150 W

El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

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Esta reseña se realizó para MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

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24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

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Esta reseña se realizó para MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

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11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

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Esta reseña se realizó para MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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