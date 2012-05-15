Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Copia tu música directamente en MP3 a través de USB directo, sin necesidad de ordenador. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.
Tweeter de cinta
150 W
Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.
4.0
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM761 Klassiek hifi-microsysteem