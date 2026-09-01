Dispositivo de transmisión de Google TV incluido

Google TV reúne todas tus aplicaciones de streaming favoritas y recomendaciones personalizadas en una plataforma intuitiva. Con una interfaz fácil de usar, Google TV selecciona programas, películas y vídeos en función de tus hábitos de visualización, y sugiere opciones de servicios como Netflix, Hulu, Disney+ y muchos más, para que puedas descubrir nuevos favoritos sin tener que hacer scroll infinito.