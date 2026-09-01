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Nuevo

NeoPix 960 SmartProyector doméstico

NPX960/INT

La experiencia de entretenimiento definitiva

NeoPix 960 Smart ofrece una agradable imagen FHD 1080p de hasta 150" e integra un dispositivo de streaming de Google TV, que incluye todas tus aplicaciones de streaming favoritas.

Ver todos los beneficios

La experiencia de entretenimiento definitiva

  • Resolución de 1080p

  • Wi-Fi de doble banda

  • Potente sistema de sonido

  • Aplicaciones inteligentes

Dispositivo de transmisión de Google TV incluido

Dispositivo de transmisión de Google TV incluido

Google TV reúne todas tus aplicaciones de streaming favoritas y recomendaciones personalizadas en una plataforma intuitiva. Con una interfaz fácil de usar, Google TV selecciona programas, películas y vídeos en función de tus hábitos de visualización, y sugiere opciones de servicios como Netflix, Hulu, Disney+ y muchos más, para que puedas descubrir nuevos favoritos sin tener que hacer scroll infinito.

Totalmente conectable

Totalmente conectable

Con los puertos USB y HDMI, puedes conectar cualquier dispositivo multimedia: ordenadores, consolas de juegos y dispositivos de streaming.

Supersilencioso

Supersilencioso

Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, al tiempo que se mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

Especificaciones técnicas

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