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Descatalogado

PicoPix MaxTVProyector móvil

PPX720/INT

2.9

| (8) Reseñas

Brillo, sonido y portabilidad sin igual

Basado en Android TV, PicoPix MaxTV proyecta imágenes de hasta 120” en auténtica resolución Full HD. Gracias a sus numerosas correcciones de imagen, el brillo automático, una batería que dura hasta 4 horas y una función de radiocasete, te preguntarás cómo has podido vivir sin él.

Ver todos los beneficios

Brillo, sonido y portabilidad sin igual

  • 120" con auténtico Full HD 1080p

  • Sonido y portabilidad sin igual

  • Experiencia de Android TV

  • Función de radio portátil con Bluetooth

Autoenfoque inteligente

Autoenfoque inteligente

El autoenfoque con un solo clic elimina las complicaciones y el inconveniente de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el autoenfoque controlado por IA garantizan siempre la imagen más nítida de forma automática.

Portabilidad sin igual

Portabilidad sin igual

Un proyector de TV PicoPix Max ultracompacto con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo una batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. Además, la función de batería portátil cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.

Tecnología DLP de TI/REC709

Tecnología DLP de TI/REC709

La tecnología DPL de Texas Instruments, utilizada en 9 de cada 10 cámaras en todo el mundo, ofrece imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores intensos que proporcionan el 100 % de la señal REC709.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.9

de 4

8

Reseñas

2

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Ventajas

Better brightness, Android TV, super good speakers

Contras

a bit bulky

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Fecha de uso 2021-10-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Fecha de uso 2021-10-08

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Fecha de uso 2021-03-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Fecha de uso 2021-03-25

09/03/2023

France

France

Comprador verificado

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Ventajas

Bonne Qualité image et son

Contras

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Fecha de uso 2022-02-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Fecha de uso 2022-02-09

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