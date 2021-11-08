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Descatalogado
PPX720/INT
Brillo, sonido y portabilidad sin igual
Basado en Android TV, PicoPix MaxTV proyecta imágenes de hasta 120” en auténtica resolución Full HD. Gracias a sus numerosas correcciones de imagen, el brillo automático, una batería que dura hasta 4 horas y una función de radiocasete, te preguntarás cómo has podido vivir sin él.
120" con auténtico Full HD 1080p
Sonido y portabilidad sin igual
Experiencia de Android TV
Función de radio portátil con Bluetooth
El autoenfoque con un solo clic elimina las complicaciones y el inconveniente de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el autoenfoque controlado por IA garantizan siempre la imagen más nítida de forma automática.
Un proyector de TV PicoPix Max ultracompacto con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo una batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. Además, la función de batería portátil cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.
La tecnología DPL de Texas Instruments, utilizada en 9 de cada 10 cámaras en todo el mundo, ofrece imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores intensos que proporcionan el 100 % de la señal REC709.
2.9
de 4
8
Reseñas
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Ventajas
Better brightness, Android TV, super good speakers
Contras
a bit bulky
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Fecha de uso 2021-10-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Fecha de uso 2021-10-08
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Fecha de uso 2021-03-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Fecha de uso 2021-03-25
Edouard 5
09/03/2023
France
Comprador verificado
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Ventajas
Bonne Qualité image et son
Contras
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Fecha de uso 2022-02-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Fecha de uso 2022-02-09
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Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.