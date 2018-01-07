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Descatalogado
Ritmos sorprendentes, luces brillantes
Prepárate para disfrutar del ritmo. Philips ShoqBox SB300 ofrece graves intensos y explosivos con sus altavoces de graves dobles. Amplifica la energía con luces que parpadean en función del ritmo. Duradero, resistente al agua y a los golpes, te permite llevar la fiesta donde tú quieras.
Bluetooth®
Resistente al agua y a los golpes
Luces multicolores
Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.
Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
4.0
de 4
12
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Her345
24/05/2017
España
Comprador verificado
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
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