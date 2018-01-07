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Descatalogado

ShoqBoxaltavoz portátil inalámbrico

SB300B/00

4

| (12) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Ritmos sorprendentes, luces brillantes

Prepárate para disfrutar del ritmo. Philips ShoqBox SB300 ofrece graves intensos y explosivos con sus altavoces de graves dobles. Amplifica la energía con luces que parpadean en función del ritmo. Duradero, resistente al agua y a los golpes, te permite llevar la fiesta donde tú quieras.

Ver todos los beneficios

Ritmos sorprendentes, luces brillantes

  • Bluetooth®

  • Resistente al agua y a los golpes

  • Luces multicolores

Batería recargable integrada para mantener el ritmo de la fiesta

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

¡Anima la fiesta! Luces multicolores que brillan al ritmo de la música

¡Anima la fiesta! Luces multicolores que brillan al ritmo de la música

Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

12

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

07/01/2018

España

España

Me falta el dato manos libres

Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

24/05/2017

España

España

Comprador verificado

Un producto excepcional

Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

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