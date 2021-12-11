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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Música sin cables

Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.

Ver todos los beneficios

Recargable

Música sin cables

  • Transmisión de FM

  • Recargable

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

10

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Ventajas

alles

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2019-12-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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