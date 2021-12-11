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Descatalogado
Música sin cables
Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.
Transmisión de FM
Recargable
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.
4.3
de 4
10
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Ventajas
alles
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Fecha de uso 2019-12-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Fecha de uso 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
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