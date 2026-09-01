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Descatalogado

Base con altavoz

SBD6000/00

Entorno acústico estéreo

Disfruta del potente y amplio entorno acústico del SBD6000. Los altavoces y la base para el iPod se deslizan sin dificultad en el bolso para que puedas disfrutar de tu música con los amigos estés donde estés, así como de los graves enriquecidos de gran calidad, incluso con el volumen muy bajo.

Ver todos los beneficios

Potente acústica XSL

Entorno acústico estéreo

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

Altavoces integrados con acústica XSL para sonido dinámico

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de graves intensos y enérgicos y un sonido de gama media con bajos elásticos y de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de un sistema de sonido de reducidas dimensiones.

Funda de transporte para proteger los parlantes cuando no los usás

Funda de transporte para proteger los parlantes cuando no los usás

Guardá tus parlantes en esta funda blanda para cuidarlos y evitar que el cable se enrede cuando no lo usás.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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