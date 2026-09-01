Altavoces integrados con acústica XSL para sonido dinámico

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de graves intensos y enérgicos y un sonido de gama media con bajos elásticos y de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de un sistema de sonido de reducidas dimensiones.