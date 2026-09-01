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Chupetes
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Philips Avent Pacifier ultra soft nocturno
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SCF094/03
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Instrucciones de uso
Todas (9)
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
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