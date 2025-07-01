Asistencia de Philips ¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?

Sí, las tetinas y los protectores de chupete varían en tamaño, dureza y forma. Las directrices de edad tienen en cuenta el tamaño y la dureza de las tetinas y los protectores.



Si un chupete (incluyendo su protector) se queda atascado en la boca del bebé, no se asuste. No se puede ingerir y está diseñado para hacer frente a tal evento. Extráigalo de la boca con el mayor cuidado posible.