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Asistencia de Philips

¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?

Sí, las tetinas y los protectores de chupete varían en tamaño, dureza y forma. Las directrices de edad tienen en cuenta el tamaño y la dureza de las tetinas y los protectores.

Si un chupete (incluyendo su protector) se queda atascado en la boca del bebé, no se asuste. No se puede ingerir y está diseñado para hacer frente a tal evento. Extráigalo de la boca con el mayor cuidado posible.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/16 , SCF376/26 , SCF376/29 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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