SCF358/02
Calentamiento fácil y cómodo
Prepare comida perfectamente calentada en cuestión de minutos con un calientabiberones que controla la temperatura por usted. El sensor de control de temperatura inteligente ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calientabiberones se caliente de forma rápida y uniforme.Más información
Calientabiberones rápido
Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y deje que el control de temperatura inteligente se ocupe del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche, se calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene hasta 60 minutos.
¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas extra? El calientabiberones descongela rápidamente leche y recipientes de comida para bebés.
Cuando el bebé está listo para pasar a los alimentos sólidos, el calientabiberones también sirve para descongelar recipientes de comida para bebés.
Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.
Nuestro calientabiberones mantiene la leche caliente hasta 60 minutos por si necesita más flexibilidad a la hora de comer. Para su tranquilidad, se apaga automáticamente.
Diseñado para adaptarse a los biberones Philips Avent favoritos de su bebé y a la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida para bebés.
