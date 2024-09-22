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  • Espacio pequeño. Imagen imponente.
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Screeneo UL5 SmartProyector doméstico

SCN355/INT

3.1

| (8) Reseñas

Espacio pequeño. Imagen imponente.

Al colocarlo a unos pocos centímetros de la pared, el proyector de alcance ultracorto con láser triple Screeneo UL5 Smart ofrece una imagen Full HD de hasta 120"* con precisión de color HDR10 y REC2020. Incluye aplicaciones preinstaladas y conectividad Bluetooth y Wi-Fi de doble banda.

Ver todos los beneficios

Espacio pequeño. Imagen imponente.

  • Alcance ultracorto, pantalla de 100''

  • Full HD con 108 % de REC2020

  • Sistema LuminOS, aplicación integrada

  • Ultracompacto

Conectividad versátil

Conectividad versátil

Desata todo el potencial de la versátil conectividad del Screeneo UL5 Smart: gracias a los puertos HDMI 2.1, USB-A y USB-C, es muy fácil conectar dispositivos como videoconsolas, Apple TV o receptores de satélite. Por ejemplo, puedes usar el puerto USB-A para conectar un Amazon Fire Stick sin complicaciones. Además, el puerto USB-C alimenta el proyector y facilita la conexión de portátiles, smartphones o tablets. En resumen, el Screeneo UL5 Smart garantiza un entretenimiento sin interrupciones gracias a su amplia conectividad.

Sonido de altavoces estéreo

Sonido de altavoces estéreo

Mejora tu experiencia visual con los dos altavoces integrados de 3 W del Screeneo UL5 Smart, cuyo audio equilibrado complementa tus imágenes para brindarte una experiencia de entretenimiento completa. ¿Quieres un sonido más potente? ¡Basta con conectar un altavoz Bluetooth externo al Screeneo UL5 Smart!

Sistemas LuminOS con aplicaciones

Sistemas LuminOS con aplicaciones

Sumérgete en un universo ilimitado de entretenimiento con el Screeneo UL5 Smart, que utiliza nuestro avanzado sistema LuminOS basado en Android para garantizar un uso y disfrute inmediatos. Incluye todas tus aplicaciones favoritas, como Netflix, Amazon Prime, YouTube o Disney+, entre muchas otras. Así tendrás un mundo multimedia a tu alcance con la facilidad y conveniencia del Screeneo UL5 Smart.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

8

Reseñas

3
2

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Contras

None so far

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

14/10/2024

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Ventajas

Bra bildåtergivning

Contras

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

02/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Surpassed expectations and very happy

Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.

Ventajas

Quality and price

Contras

Magic wand use for some apps

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2023-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2023-08-02

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Avisos legales

  1. El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

  2. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APLICACIONES: Se requiere una conexión a Internet. Es posible que se apliquen tarifas de datos y suscripción. Las aplicaciones y la interfaz de usuario pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Es necesario aceptar los Términos y condiciones y la Política de privacidad antes del uso. Algunos servicios están disponibles tras el registro y la suscripción.