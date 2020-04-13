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2000 seriesAuriculares

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Que no pare la música

Todo va mejor cuando lo vives con música. Estos auriculares intrauditivos realmente inalámbricos te ofrecen un sonido excepcional y hasta 20 horas de reproducción con el estuche de carga portátil. Pulsa dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.

Ver todos los beneficios

Que no pare la música

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Disfruta de hasta 20 horas de reproducción y 14 de conversación

Gracias al estuche de carga, estos auriculares jamás te defraudarán. Disfruta de hasta tres horas de reproducción o conversación con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 1 hora y media.

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la perfecta para la tuya, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

22

Reseñas

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

12/04/2020

España

España

Fantásticos!!

Estaba buscando unos in ear que quedaran bien sujetos ya que suelo tener problemas y estos se ajustan perfectamente, vienen diferentes tapones de goma para ajustar el tamaño. Otra cosa buena es que tienen una especie de leds en la base que se van iluminando proporcionalmente a la carga. No deja conectar varios dispositivos a la vez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

07/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Fecha de uso 2020-01-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Fecha de uso 2020-01-07

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