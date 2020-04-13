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SHB2505BK/10
Que no pare la música
Todo va mejor cuando lo vives con música. Estos auriculares intrauditivos realmente inalámbricos te ofrecen un sonido excepcional y hasta 20 horas de reproducción con el estuche de carga portátil. Pulsa dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Bluetooth®
Negro
Gracias al estuche de carga, estos auriculares jamás te defraudarán. Disfruta de hasta tres horas de reproducción o conversación con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 1 hora y media.
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la perfecta para la tuya, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.
3.9
de 4
22
Reseñas
Reolina
13/04/2020
España
El diseño es sensacional ...
Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Compra ECI
12/04/2020
España
Fantásticos!!
Estaba buscando unos in ear que quedaran bien sujetos ya que suelo tener problemas y estos se ajustan perfectamente, vienen diferentes tapones de goma para ajustar el tamaño. Otra cosa buena es que tienen una especie de leds en la base que se van iluminando proporcionalmente a la carga. No deja conectar varios dispositivos a la vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2020-03-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2020-03-12
Laica
07/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Fecha de uso 2020-01-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Fecha de uso 2020-01-07