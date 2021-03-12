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2000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

SHB2515BK/10

3.7

| (24) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Canción tras canción, canción tras canción

Sé libre. Estos auténticos auriculares intrauditivos inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 110 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfruta de un sonido excepcional canción tras canción y de acceso directo al asistente virtual de su teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?

Ver todos los beneficios

Canción tras canción, canción tras canción

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Modo mono para cuando quieras dejar un oído libre

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacas del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

24

Reseñas

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Fecha de uso 2021-02-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Fecha de uso 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Ventajas

Sound quality, comfort, battery life

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Fecha de uso 2018-12-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Fecha de uso 2018-12-04

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Ventajas

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Contras

Pas trouvé pour l'instant

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Fecha de uso 2021-01-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Fecha de uso 2021-01-20

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