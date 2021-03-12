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SHB2515BK/10
Canción tras canción, canción tras canción
Sé libre. Estos auténticos auriculares intrauditivos inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 110 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfruta de un sonido excepcional canción tras canción y de acceso directo al asistente virtual de su teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Bluetooth®
Negro
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.
Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacas del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.
3.7
de 4
24
Reseñas
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Fecha de uso 2021-02-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Fecha de uso 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Ventajas
Sound quality, comfort, battery life
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Fecha de uso 2018-12-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Fecha de uso 2018-12-04
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Ventajas
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Contras
Pas trouvé pour l'instant
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Fecha de uso 2021-01-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Fecha de uso 2021-01-20