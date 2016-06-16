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Descatalogado
Sonido de alta resolución
Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Alterná fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves auriculares acolchados, disfrutá de la comodidad mientras te mueves.
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Almohadillas suaves
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que otros formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos auriculares cumplen con los estrictos estándares que se necesitan para sello de calidad del audio de alta resolución.
Encendé el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los auriculares Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.
El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.
4.2
de 4
33
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Lagartospock
16/06/2016
España
Comprador verificado
El acabado y calidad son excelentes
los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Fecha de uso 2022-11-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Fecha de uso 2022-11-25
Los resultados reales pueden variar
Cuando se utiliza el cable para auriculares suministrado