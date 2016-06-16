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Descatalogado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB7250/00

4.2

| (33) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Sonido de alta resolución

Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Alterná fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves auriculares acolchados, disfrutá de la comodidad mientras te mueves.

Ver todos los beneficios

con refuerzo de graves digital

Sonido de alta resolución

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que otros formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos auriculares cumplen con los estrictos estándares que se necesitan para sello de calidad del audio de alta resolución.

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Encendé el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los auriculares Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

33

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

16/06/2016

España

España

Comprador verificado

El acabado y calidad son excelentes

los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Fecha de uso 2022-11-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Fecha de uso 2022-11-25

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. Cuando se utiliza el cable para auriculares suministrado