Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Graves extra
Los auriculares Philips SHE3010 con cuerpo blando ofrecen un ajuste cómodo y suave. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.
Control. 14,8 mm, abiertos parte post.
Auricular
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo repetidamente.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.
La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.
5.0
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Elli5
03/04/2025
Deutschland
Beste kopfhörer aller Zeiten!
Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....
Ventajas
Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010WT Earbuds
Fecha de uso 2023-04-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010WT Earbuds
Fecha de uso 2023-04-03
Hannah038
21/10/2019
Nederland
Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!
Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(
Ventajas
geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop
Contras
Niet meer verkrijgbaar :(
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes
Fecha de uso 2017-10-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes
Fecha de uso 2017-10-21
Sharon96
03/03/2019
Deutschland
Vergleichbares wird noch gesucht
Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BK Earbuds
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BK Earbuds