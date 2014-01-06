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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi

SHP8000/10

4.2

| (13) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Audio de alta resolución y ajuste perfecto

Las exclusivas almohadillas FloatingCushions y el sonido de alta resolución proporcionan la mejor experiencia de audición a través de los auriculares Philips SHP8000.

Ver todos los beneficios

Audio de alta resolución y ajuste perfecto

  • Audio de alta resolución

  • Supraaural

Alargador de cable de 1,6 m y cable de 1,4 m adecuado para cualquier ocasión

Alargador de cable de 1,6 m y cable de 1,4 m adecuado para cualquier ocasión

Adaptador de 3,5 mm - 6,3 mm incluido

La banda interior en 3D se ajusta automáticamente a la forma de tu cabeza

La banda interior en 3D se ajusta automáticamente a la forma de tu cabeza

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de AWARD-1679531

Opiniones

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4.2

de 4

13

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones

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