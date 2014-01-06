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Descatalogado
Audio de alta resolución y ajuste perfecto
Las exclusivas almohadillas FloatingCushions y el sonido de alta resolución proporcionan la mejor experiencia de audición a través de los auriculares Philips SHP8000.
Audio de alta resolución
Supraaural
Premios
4.2
de 4
13
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
VictorObdam
06/01/2014
Nederland
Topper!
Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones
PetrusJohannes
19/03/2013
Nederland
Geweldige streling voor de oren
In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones
JGvH
05/02/2013
Nederland
Goed in alle regionen
Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8000 Hi-fi headphones