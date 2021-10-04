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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Reseñas

SUPERA TUS LÍMITES

Los auriculares deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con ajuste personalizable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en el exterior

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Auricular

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

El diseño acústico abierto te mantiene alerta en tu entorno

Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

El clip para cables mantiene los cables fuera de tu camino mientras te esfuerzas al máximo.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

3

Reseñas

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Ventajas

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Contras

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Fecha de uso 2020-10-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Fecha de uso 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Avisos legales

  1. las almohadillas son lavables, el micrófono no es lavable