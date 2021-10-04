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Descatalogado
SHQ1405BL/00
SUPERA TUS LÍMITES
Los auriculares deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.
Ideales para uso en el exterior
Resistentes al agua y el sudor
Auricular
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.
El clip para cables mantiene los cables fuera de tu camino mientras te esfuerzas al máximo.
2.7
de 4
3
Reseñas
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Ventajas
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Contras
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Fecha de uso 2020-10-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Fecha de uso 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Sí, recomiendo este producto
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Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Esta reseña se realizó para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
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las almohadillas son lavables, el micrófono no es lavable