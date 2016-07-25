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Descatalogado

ActionFitAuriculares intrauditivos deportivos

SHQ2200/10

2.6

| (5) Reseñas

Adaptados al deporte

Con su exclusivo gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ2200 te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Estos auriculares se mantienen en su sitio siempre, con un sonido fantástico que te hará seguir en marcha.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.

Tope reflector en el cable

Tope reflector en el cable

Clip sujetador de cables y funda protectora para uso y almacenamiento sencillo

Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda para un control sencillo de los cables y un almacenamiento seguro. Disfrutá un ejercicio sin enredos con el clip, después guarda tus audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

5

Reseñas

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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