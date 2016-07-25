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Descatalogado
SHQ2200/10
Adaptados al deporte
Con su exclusivo gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ2200 te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Estos auriculares se mantienen en su sitio siempre, con un sonido fantástico que te hará seguir en marcha.
ActionFit
Naranja y gris
Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.
Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda para un control sencillo de los cables y un almacenamiento seguro. Disfrutá un ejercicio sin enredos con el clip, después guarda tus audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!
2.6
de 4
5
Reseñas
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Sí, recomiendo este producto
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Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
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Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
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