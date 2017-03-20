ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Auriculares deportivos

SHQ3300LF/00

1

| (2) Reseñas

Disponible en

Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Ligeros, resistentes al sudor y con gancho para la oreja ajustable, los auriculares ActionFit SHQ3300 ayudan a centrarse en el ejercicio sin perder la motivación. Disfruta de un sonido increíble mientras te entrenas con total comodidad.

Ver todos los beneficios

Fijación segura y ligereza

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

  • Altav. de 8,6 mm, cerrados parte post.

  • Gancho de oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Diseño ultraligero de 7,1 g para la máxima comodidad*

Diseño ultraligero de 7,1 g para la máxima comodidad*

Con un peso de solo 7,1 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.

Gancho para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

Gancho para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

Un gancho para la oreja ajustable garantiza que los auriculares ActionFit SHQ3300 se adaptan perfectamente. Solo tienes que colocarte los auriculares y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para un ajuste perfecto. Independientemente de la rutina de ejercicios o el terreno, estos cómodos auriculares no se te caerán.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

2

Reseñas

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Certificaciones IPX4 e IPX7 para auriculares e IPX2 para auricular.