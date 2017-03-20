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Descatalogado
SHQ3300LF/00
Disponible en
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Ligeros, resistentes al sudor y con gancho para la oreja ajustable, los auriculares ActionFit SHQ3300 ayudan a centrarse en el ejercicio sin perder la motivación. Disfruta de un sonido increíble mientras te entrenas con total comodidad.
Altav. de 8,6 mm, cerrados parte post.
Gancho de oreja
Con un peso de solo 7,1 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.
Un gancho para la oreja ajustable garantiza que los auriculares ActionFit SHQ3300 se adaptan perfectamente. Solo tienes que colocarte los auriculares y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para un ajuste perfecto. Independientemente de la rutina de ejercicios o el terreno, estos cómodos auriculares no se te caerán.
1.0
de 4
2
Reseñas
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Sports headphones
Certificaciones IPX4 e IPX7 para auriculares e IPX2 para auricular.