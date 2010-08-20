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Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

"... ese día no podía parar de reír"

Mantén vivos tus recuerdos más memorables año tras año con PhotoFrame de Philips. Este marco compacto es fácil de usar y dispone de una gran memoria de almacenamiento. Además, combina perfectamente con cualquier tipo de decoración.

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"... ese día no podía parar de reír"

  • 17,8 cm (7")

  • Relación de aspecto 16:10

imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPF1017 Digital PhotoFrame

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPF1017 Digital PhotoFrame

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPF1017 Digital PhotoFrame

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