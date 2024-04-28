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6000 seriesCombinado teclado-ratón inalámbrico

SPT6607W/16

Diseño compacto y comodidad inalámbrica

El combinado de la serie 6000 de Philips cuenta con 3200 PPP ajustables, una práctica conexión bluetooth y un cómodo reposamuñecas. Trabaja sin problemas entre 3 dispositivos, incluidos cualquier ordenador, tablet y smartphone.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto y comodidad inalámbrica

  • Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Reposamuñecas extraíble

  • Hasta 3200 ppp (ajustable)

Seguimiento óptico de alta definición para un control fluido

Seguimiento óptico de alta definición para un control fluido

Diseño ergonómico del ratón muy cómodo

Diseño ergonómico del ratón muy cómodo

Las teclas tienen una gran durabilidad

Las teclas tienen una gran durabilidad

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