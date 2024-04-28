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SPT6607W/16
Diseño compacto y comodidad inalámbrica
El combinado de la serie 6000 de Philips cuenta con 3200 PPP ajustables, una práctica conexión bluetooth y un cómodo reposamuñecas. Trabaja sin problemas entre 3 dispositivos, incluidos cualquier ordenador, tablet y smartphone.
Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
Bluetooth 3.0/5.0
Reposamuñecas extraíble
Hasta 3200 ppp (ajustable)
Opiniones