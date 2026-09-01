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Cable estéreo Y

SWA2527W/10

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Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.

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  • 1,5 m

  • 3,5 mm (macho) a 2 RCA (macho)

Blindaje de cobre puro

El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.

Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.

Clavija moldeada para conexiones seguras

Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

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