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Descatalogado
SWA2527W/10
Asegurate una conexión confiable
Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.
1,5 m
3,5 mm (macho) a 2 RCA (macho)
El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.