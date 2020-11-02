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Cable HDMI

SWV5531/00

Disfruta de imágenes en resolución ultraalta

Disfruta de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz

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Ultra HD 4K a 60 Hz con Ethernet

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  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K 2160 píxeles con ultra alta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.

Conectores chapados en oro para una mejor conductividad

Los conectores chapados en oro proporcionan una mejor conductividad al disminuir la resistencia de contacto y, además, evitan el deterioro de los conectores por oxidación.

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