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Descatalogado

Cable HDMI

SWV5613G/00

Cable HDMI con certificación Premium

El cable HDMI con certificación Premium ofrece una resolución 4K Ultra HD a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz.

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Ultra HD 4K a 60 Hz con Ethernet

Cable HDMI con certificación Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.

Cable de cobre puro de 30 AWG para obtener la mejor calidad de imagen y sonido.

Uso de material de calidad: cable de cobre puro de 30 AWG para garantizar la mejor conexión con la mínima pérdida de datos.

Experiencia 3D

Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de aplicaciones de juegos en 3D.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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