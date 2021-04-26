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SWV5653G/00
Cable HDMI con certificación Premium
El cable HDMI con certificación Premium ofrece una resolución 4K Ultra HD a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
5 m
Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.
Uso de material de calidad: cable de cobre puro de 30 AWG para garantizar la mejor conexión con la mínima pérdida de datos.
Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de aplicaciones de juegos en 3D.
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