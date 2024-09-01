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Auriculares intrauditivos con cable

TAE2146WT/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Graves dinámicos

Potentes altavoces de 10 mm para obtener graves dinámicos y sonido claro. Micrófono integrado en línea y botón para descolgar para mayor comodidad con las llamadas.

Ver todos los beneficios

Reproduce música y habla

Graves dinámicos

  • Conector USB-C

  • Altavoces de 10 mm

  • Intrauditivos cerrados

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Ventajas

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Contras

Design un peu simple et vieillot.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Fecha de uso 2024-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Fecha de uso 2024-08-01

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