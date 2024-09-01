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Política de devolución de 30 días
Graves dinámicos
Potentes altavoces de 10 mm para obtener graves dinámicos y sonido claro. Micrófono integrado en línea y botón para descolgar para mayor comodidad con las llamadas.
Conector USB-C
Altavoces de 10 mm
Intrauditivos cerrados
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Ventajas
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Contras
Design un peu simple et vieillot.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Fecha de uso 2024-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
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