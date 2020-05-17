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Descatalogado

Altavoz Georg Jensen de Philips

TAJS30/00

Escucha música con estilo

Un diseño suave con curvas. El tejido de mezcla de lana y la parte superior de acero pulido de este pequeño altavoz Bluetooth harán que llame la atención en cualquier lugar. Disfruta de un sonido nítido y hasta 6 horas de reproducción.

Ver todos los beneficios

Escucha música con estilo

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 4 W

  • 6 horas de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Diseñado en colaboración con Georg Jensen, este pequeño altavoz curvo Bluetooth es tan sencillo como sorprendente. La placa superior de acero pulido contrasta de forma atractiva con el tejido para altavoz Kvadrat táctil. Los discretos distintivos de la marca remiten sutilmente a la colaboración entre Philips y Georg Jensen.

Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese

Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

6 horas de tiempo de reproducción. Emparejamiento para sonido estéreo

6 horas de tiempo de reproducción. Emparejamiento para sonido estéreo

La batería proporciona 6 horas de reproducción con una carga completa y el altavoz incluye botones para controlar el volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz Georg Jensen de Philips idéntico para disfrutar de tu música en estéreo. Solo tienes que pulsar el botón de encendido durante 2 segundos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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