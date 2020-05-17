Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
TAJS50/00
Cada hogar tiene su propia melodía
El altavoz Bluetooth te invita a relajarte y a sentirte como en casa. Te ofrece 20 horas de reproducción y función de batería portátil. El tejido del altavoz de una mezcla de lana y la parte superior de acero pulido combinan incluso con los interiores más minimalistas.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería portátil integrada
Diseñado en colaboración con Georg Jensen, este compacto altavoz Bluetooth es tan sencillo como sorprendente. La placa superior de acero pulido contrasta de forma atractiva con el tejido para altavoz Kvadrat táctil. Los discretos distintivos de la marca remiten sutilmente a la colaboración entre Philips y Georg Jensen.
Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.
La batería te proporciona 20 horas de reproducción con una carga completa y puedes disfrutar de un alcance inalámbrico de hasta 20 m. Emparéjalo con un altavoz Georg Jensen de Philips idéntico para disfrutar de tu música en estéreo. Solo tienes que pulsar el botón de emparejamiento del altavoz.
Opiniones