ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!
  • ¡Superseguros y superdivertidos!

Auriculares supraaurales para niños

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Disponible en

Blue
Blue
Morado magenta
Morado magenta
Pink
Pink
Verde azulado cristal
Verde azulado cristal

¡Superseguros y superdivertidos!

¡Deja que los niños disfruten a tope con estos coloridos auriculares con cable! Son ligeros, resistentes y tienen el volumen limitado para una escucha segura. ¿Han venido amigos? La función de uso compartido de audio permite a los niños conectar sus auriculares en cadena con los de un amigo para que puedan escuchar juntos.

Ver todos los beneficios

¡Superseguros y superdivertidos!

  • Auriculares supraaurales con cable

  • Volumen limitado a 85 dB

  • Personalizables. Uso compartido de audio

  • Resistentes y plegables

Siempre seguros, siempre divertidos. Volumen limitado a 85 dB*

Siempre seguros, siempre divertidos. Volumen limitado a 85 dB*

Diseñados especialmente para proteger los oídos de los más pequeños, estos auriculares tienen el volumen limitado a 85 dB*. Música, dibujos animados, películas, vídeos educativos: sea cual sea su contenido favorito, puedes estar tranquilo sabiendo que no escucharán a un volumen demasiado alto.

Comodidad para los niños y facilidad de uso

Comodidad para los niños y facilidad de uso

Las carcasas más pequeñas con almohadillas suaves hacen que estos ligeros auriculares resulten cómodos para los niños. La diadema acolchada también se ajusta fácilmente para lograr un ajuste perfecto e incluye unos puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a saber en qué posición deben ponerse los auriculares.

Diseño colorido con carcasas personalizables

Diseño colorido con carcasas personalizables

El diseño multicolor hace que los auriculares destaquen por todos los motivos adecuados. Además, los niños pueden personalizarlos con sus propias obras de arte. Basta con levantar la ventanilla transparente de la carcasa, añadir sus dibujos o pinturas y volver a cerrarla con un clic.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

23

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Ventajas

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Contras

Inga än så länge.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Ventajas

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Contras

Inga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Volumen limitado a 85 dB de acuerdo con las normas EN 50332 para una escucha segura.