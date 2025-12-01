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¡Superseguros y superdivertidos!
¡Deja que los niños disfruten a tope con estos coloridos auriculares con cable! Son ligeros, resistentes y tienen el volumen limitado para una escucha segura. ¿Han venido amigos? La función de uso compartido de audio permite a los niños conectar sus auriculares en cadena con los de un amigo para que puedan escuchar juntos.
Auriculares supraaurales con cable
Volumen limitado a 85 dB
Personalizables. Uso compartido de audio
Resistentes y plegables
Diseñados especialmente para proteger los oídos de los más pequeños, estos auriculares tienen el volumen limitado a 85 dB*. Música, dibujos animados, películas, vídeos educativos: sea cual sea su contenido favorito, puedes estar tranquilo sabiendo que no escucharán a un volumen demasiado alto.
Las carcasas más pequeñas con almohadillas suaves hacen que estos ligeros auriculares resulten cómodos para los niños. La diadema acolchada también se ajusta fácilmente para lograr un ajuste perfecto e incluye unos puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a saber en qué posición deben ponerse los auriculares.
El diseño multicolor hace que los auriculares destaquen por todos los motivos adecuados. Además, los niños pueden personalizarlos con sus propias obras de arte. Basta con levantar la ventanilla transparente de la carcasa, añadir sus dibujos o pinturas y volver a cerrarla con un clic.
4.7
de 4
23
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Ventajas
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Contras
Inga än så länge.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Ventajas
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Contras
Inga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Esta reseña se realizó para 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Volumen limitado a 85 dB de acuerdo con las normas EN 50332 para una escucha segura.