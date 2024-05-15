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Auriculares inalámbricos de diadema para niños

TAK4206BL/00

3.6

| (20) Reseñas

Disponible en

Blue
Blue
Rosa
Rosa

Brillante y atrevido

Iluminarán su propio estilo con estos resistentes y flexibles auriculares de diadema. Los paneles de los auriculares se iluminan con luces coloridas y el volumen está limitado a 85 dB. Los padres pueden controlar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación de auriculares de Philips.

Ver todos los beneficios

Brillante y atrevido

  • Auriculares inalámbricos de diadema

  • Auriculares con luz

  • Control parental mediante aplicación

  • Volumen limitado <85 dB

Sin cables ni enredos. 28 horas de reproducción

Sin cables ni enredos. 28 horas de reproducción

A los niños les encantarán estos auriculares inalámbricos de diadema, tanto para entretenerse durante los viajes como para hacer sus tareas escolares. Proporcionan 28 horas de reproducción con una sola carga y tarda 2 horas en cargarse por completo. Con una carga rápida de 15 minutos se obtienen 2 horas de reproducción.

Toda la diversión con total seguridad. Controles parentales

Toda la diversión con total seguridad. Controles parentales

Estos auriculares, diseñados pensando en la seguridad de los oídos de los más jóvenes, cuentan con altavoces de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Los padres también pueden ajustar el volumen máximo y los límites de tiempo de reproducción en la aplicación Philips Headphones. Relájate mientras tus hijos se divierten.

Incluyen originales y coloridos paneles luminosos

Incluyen originales y coloridos paneles luminosos

Los auriculares cuentan con paneles que se iluminan para dar un toque adicional de estilo moderno. Hay cuatro variaciones entre las que se puede elegir: luces rojas, verdes, azules o una combinación de los tres colores. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para desplazarse por las opciones de luz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

20

Reseñas

15/05/2024

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Comprador verificado

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2022-05-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Ventajas

Veilig, prima geluid

Esta reseña se realizó para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2022-11-13

Esta reseña se realizó para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2022-11-13

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Ventajas

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2023-10-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Fecha de uso 2023-10-04

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Avisos legales

  1. Volumen limitado a <85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.

  2. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.