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TAK4206BL/00
Brillante y atrevido
Iluminarán su propio estilo con estos resistentes y flexibles auriculares de diadema. Los paneles de los auriculares se iluminan con luces coloridas y el volumen está limitado a 85 dB. Los padres pueden controlar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación de auriculares de Philips.
Auriculares inalámbricos de diadema
Auriculares con luz
Control parental mediante aplicación
Volumen limitado <85 dB
A los niños les encantarán estos auriculares inalámbricos de diadema, tanto para entretenerse durante los viajes como para hacer sus tareas escolares. Proporcionan 28 horas de reproducción con una sola carga y tarda 2 horas en cargarse por completo. Con una carga rápida de 15 minutos se obtienen 2 horas de reproducción.
Estos auriculares, diseñados pensando en la seguridad de los oídos de los más jóvenes, cuentan con altavoces de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Los padres también pueden ajustar el volumen máximo y los límites de tiempo de reproducción en la aplicación Philips Headphones. Relájate mientras tus hijos se divierten.
Los auriculares cuentan con paneles que se iluminan para dar un toque adicional de estilo moderno. Hay cuatro variaciones entre las que se puede elegir: luces rojas, verdes, azules o una combinación de los tres colores. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para desplazarse por las opciones de luz.
3.6
de 4
20
Reseñas
15/05/2024
Nederland
Empleado de Philips
Comprador verificado
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2022-05-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Ventajas
Veilig, prima geluid
Esta reseña se realizó para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2022-11-13
Esta reseña se realizó para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2022-11-13
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Ventajas
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Fecha de uso 2023-10-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Fecha de uso 2023-10-04
Volumen limitado a <85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.