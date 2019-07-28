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Auriculares con micrófono

TAKH101PK/00

¡Vamos!

Dejalos que vean, escuchen o jueguen con los auriculares supraurales que no dañarán sus oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. Los chicos pueden disfrutar de ver televisión o de sus canciones favoritas con seguridad.

Ver todos los beneficios

¡Vamos!

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.

Diseño plegable y compacto. Fácil de guardar

Estos auriculares con cable de diadema para niños se puede plegar hacia dentro, creando un paquete compacto. Perfecto para llevarlos en un bolsillo o bolso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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