Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
TAKH101PK/00
¡Vamos!
Dejalos que vean, escuchen o jueguen con los auriculares supraurales que no dañarán sus oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. Los chicos pueden disfrutar de ver televisión o de sus canciones favoritas con seguridad.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.
Estos auriculares con cable de diadema para niños se puede plegar hacia dentro, creando un paquete compacto. Perfecto para llevarlos en un bolsillo o bolso.
Opiniones