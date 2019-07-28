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Auriculares con micrófono

TAKH301PK/00

Haz lo que quieras

Diviértete con los auriculares de diadema para niños. Estos auriculares tienen un volumen limitado a 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila. Los niños pueden decorar los cascos con pegatinas o sus propias obras de arte.

Ver todos los beneficios

Haz lo que quieras

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.

Auriculares personalizables. Utiliza las pegatinas o tus propios dibujos

Los niños pueden personalizar estos auriculares con pegatinas, o incluso con sus últimos dibujos. La cubierta exterior transparente de los auriculares se abre para poder colocar un dibujo en su interior. Los auriculares incluyen tres conjuntos de pegatinas y cartulinas con dibujos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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