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Descatalogado
TANX200/10
Baja los graves
Anima la habitación con el altavoz para fiesta con Bluetooth, que cuenta con dos controladores de graves para unos graves potentes. Puedes conectar la guitarra y el micrófono para tocar tus propias canciones. Disfruta de efectos de luz, divertidas funciones de karaoke y 14 horas de tiempo de reproducción.
Bluetooth®
Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz
Opiniones