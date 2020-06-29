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Descatalogado

Altavoz para fiesta con Bluetooth

TANX200/10

Baja los graves

Anima la habitación con el altavoz para fiesta con Bluetooth, que cuenta con dos controladores de graves para unos graves potentes. Puedes conectar la guitarra y el micrófono para tocar tus propias canciones. Disfruta de efectos de luz, divertidas funciones de karaoke y 14 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Baja los graves

  • Bluetooth®

Entrada y salida de línea (3,5 mm)

Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz

Funciones de karaoke: eco, selector de voz de mujer u hombre, atenuador de voz

Dimensiones: 268 x 556 x 285 mm

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