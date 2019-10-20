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Descatalogado

Auriculares inalámbricos, Audio Hi-Res

TAPN505BK/00

Siempre ahí. Sin distracciones

Mantén la concentración con los auriculares intrauditivos inalámbricos con reducción de ruido que te ofrecen hasta 14 horas de tiempo de reproducción. La banda para el cuello ligera facilita mantener estos auriculares en su posición. La funcionalidad inteligente más reciente te permite mantenerte organizado.

Ver todos los beneficios

Banda para el cuello ANC inalámbrica con Audio Hi-Res

Siempre ahí. Sin distracciones

  • Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.

  • Intrauditivo

  • Negro

  • Banda para el cuello

Asistente de Google. Gestiona tu vida en cualquier parte

Gestiona tu vida sin sacar el teléfono con el Asistente de Google. Un simple toque en el botón de la banda para el cuello activa el Asistente. Puedes pedirle que abra el calendario, que lea las notificaciones del teléfono, que llame o envíe mensajes a tus amigos, que gestione las listas de reproducción y mucho más.

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Banda para el cuello estilizada para llevarlos todo el día. Funda de viaje.

La banda para el cuello estilizada se adapta perfectamente a la nuca.

Especificaciones técnicas

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