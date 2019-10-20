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Descatalogado
TAPN505BK/00
Siempre ahí. Sin distracciones
Mantén la concentración con los auriculares intrauditivos inalámbricos con reducción de ruido que te ofrecen hasta 14 horas de tiempo de reproducción. La banda para el cuello ligera facilita mantener estos auriculares en su posición. La funcionalidad inteligente más reciente te permite mantenerte organizado.
Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.
Intrauditivo
Negro
Banda para el cuello
Gestiona tu vida sin sacar el teléfono con el Asistente de Google. Un simple toque en el botón de la banda para el cuello activa el Asistente. Puedes pedirle que abra el calendario, que lea las notificaciones del teléfono, que llame o envíe mensajes a tus amigos, que gestione las listas de reproducción y mucho más.
No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.
La banda para el cuello estilizada se adapta perfectamente a la nuca.
Opiniones