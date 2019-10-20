Asistente de Google. Gestiona tu vida en cualquier parte

Gestiona tu vida sin sacar el teléfono con el Asistente de Google. Un simple toque en el botón de la banda para el cuello activa el Asistente. Puedes pedirle que abra el calendario, que lea las notificaciones del teléfono, que llame o envíe mensajes a tus amigos, que gestione las listas de reproducción y mucho más.