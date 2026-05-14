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TAR1509/00
El clásico de bolsillo
¡Llévate la radio contigo! Disfruta de una excelente recepción y de un sonido nítido y claro con esta radio FM/AM portátil, lo bastante pequeña como para guardarla en el bolsillo. Desde música y deportes hasta noticias, sus sencillos controles facilitan la búsqueda de tus emisoras favoritas estés donde estés.
FM/AM
Sintonización analógica
Funciona con pilas
Disfruta de un sonido nítido y claro para todos tus programas favoritos con esta radio FM/AM ultraportátil. La sintonización analógica facilita encontrar lo que buscas, y la larga antena telescópica permite obtener la mejor recepción posible estés donde estés.
Dos ruletas permiten sintonizar la radio y controlar el volumen, y un práctico interruptor lateral permite cambiar entre las bandas de frecuencia FM y AM. La gran ventana de sintonización muestra claramente la frecuencia seleccionada, y un indicador LED se ilumina cuando la señal es intensa.
Esta radio analógica es tan pequeña que cabe fácilmente en un bolsillo, aunque también puedes llevarla colgada de la muñeca con la correa incluida. 2x pilas AAA alimentan el sonido y dispone de una toma de auriculares para escuchar en privado: ¡perfecta si quieres conocer los últimos resultados deportivos mientras estás de compras!
3.8
de 4
4
Reseñas
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Ventajas
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contras
No incluye auriculares ni pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Ventajas
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contras
En principio nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12
Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12