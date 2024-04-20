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TAS1505B/00
Fiesta en el bolsillo
Lleva la fiesta en tu bolsillo con el altavoz Bluetooth, lo suficientemente pequeño como para colgarlo de la muñeca. Este altavoz de tamaño reducido es resistente al agua al 100 % y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.
Bluetooth®
Potencia de salida de 2,5 W
8 horas de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.
El sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto y el radiador pasivo potencia los graves. El tiempo de reproducción es de 8 horas y la carga se realiza en 2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el emparejamiento es sencillo.
Sé tú mismo. Este pequeño altavoz Bluetooth está disponible en varios colores, para que puedas lucir tu estilo. La correa de transporte a juego te permite llevar el altavoz fácilmente a cualquier parte.
1.0
de 4
2
Reseñas
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Ventajas
Klein, handlich, preisgünstig
Contras
Keine Lautstärkeregelung
Esta reseña se realizó para TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Fecha de uso 2024-03-20
Esta reseña se realizó para TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Fecha de uso 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Contras
connection problem
Esta reseña se realizó para TAS1505B Wireless speaker
Esta reseña se realizó para TAS1505B Wireless speaker