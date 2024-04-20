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Altavoz inalámbrico

TAS1505B/00

1

| (2) Reseñas

Fiesta en el bolsillo

Lleva la fiesta en tu bolsillo con el altavoz Bluetooth, lo suficientemente pequeño como para colgarlo de la muñeca. Este altavoz de tamaño reducido es resistente al agua al 100 % y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.

Ver todos los beneficios

Fiesta en el bolsillo

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 2,5 W

  • 8 horas de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Durabilidad y resistencia al agua IPX7

Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.

8 horas de tiempo de reproducción, 2,5 horas de tiempo de carga

El sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto y el radiador pasivo potencia los graves. El tiempo de reproducción es de 8 horas y la carga se realiza en 2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el emparejamiento es sencillo.

Elige tu combinación de colores. Muestra tu estilo

Sé tú mismo. Este pequeño altavoz Bluetooth está disponible en varios colores, para que puedas lucir tu estilo. La correa de transporte a juego te permite llevar el altavoz fácilmente a cualquier parte.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

2

Reseñas

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Ventajas

Klein, handlich, preisgünstig

Contras

Keine Lautstärkeregelung

Esta reseña se realizó para TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Fecha de uso 2024-03-20

Esta reseña se realizó para TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Fecha de uso 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Contras

connection problem

Esta reseña se realizó para TAS1505B Wireless speaker

Esta reseña se realizó para TAS1505B Wireless speaker

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