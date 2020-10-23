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En cualquier lugar de tu hogar
Música por la mañana en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina doméstica. Gracias a su tejido de mezcla de lana y a los botones en relieve, el diseño de este elegante altavoz Bluetooth siempre encaja. Además, obtendrás un sonido sorprendente y 10 horas de tiempo de reproducción.
Bluetooth®
Potencia de salida de 5 W
10 horas de reproducción
Este sencillo pero impactante altavoz Bluetooth reproduce la música con estilo. Los botones con relieve permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono integrado te permite realizar llamadas con manos libres y el asa de transporte te permite desplazarte fácilmente entre habitaciones.
Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 2,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido. Los radiadores pasivos generan unos graves potentes y el sonido es nítido incluso a un volumen alto.
Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.
Premios
4.3
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Ventajas
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Contras
None, seriously none.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-09-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-09-23
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-02-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-02-17
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Ventajas
Enkel, lätt
Contras
Plingar vid på/av
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Trådlös högtalare
Fecha de uso 2021-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Trådlös högtalare
Fecha de uso 2021-02-28
La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.