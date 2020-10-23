ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Estilo de vida del producto
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Estilo de vida del producto

Altavoz inalámbrico

TAS3505/00

4.3

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

En cualquier lugar de tu hogar

Música por la mañana en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina doméstica. Gracias a su tejido de mezcla de lana y a los botones en relieve, el diseño de este elegante altavoz Bluetooth siempre encaja. Además, obtendrás un sonido sorprendente y 10 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

En cualquier lugar de tu hogar

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 5 W

  • 10 horas de reproducción

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Este sencillo pero impactante altavoz Bluetooth reproduce la música con estilo. Los botones con relieve permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono integrado te permite realizar llamadas con manos libres y el asa de transporte te permite desplazarte fácilmente entre habitaciones.

10 horas de reproducción. 2,5 horas de tiempo de carga

10 horas de reproducción. 2,5 horas de tiempo de carga

Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 2,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido. Los radiadores pasivos generan unos graves potentes y el sonido es nítido incluso a un volumen alto.

Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-1679621

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Ventajas

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Contras

None, seriously none.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-09-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-09-23

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-02-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-02-17

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Ventajas

Enkel, lätt

Contras

Plingar vid på/av

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Trådlös högtalare

Fecha de uso 2021-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS3505 Trådlös högtalare

Fecha de uso 2021-02-28

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.