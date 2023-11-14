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Que se escuche fuerte
Dejá que los demás sean los protagonistas con el colorido parlante Bluetooth con micrófono inalámbrico. Desde canciones hasta historias y presentaciones de clases, la grabación con un solo botón permite que los niños bajen pistas con facilidad. Obtenés un sonido nítido y 6 horas de tiempo de reproducción.
Micrófono inalámbrico de 5 m
Empare. con Bluetooth inteligente
6 horas de reproducción
105 x 105 x 38 mm
Este parlante Bluetooth ultraportátil cuenta con un micrófono inalámbrico. Los niños pueden cantar al compás de su música, contar historias o incluso representar escenas de películas inventadas con sus amigos. Independientemente de lo que elijan hacer, la grabación con un solo botón les permite colocar sus pistas en una tarjeta Micro SD de manera más sencilla.
Obtenés 6 horas de tiempo de reproducción y una carga completa tarda 2,5 horas. La carga se realiza a través de micro USB. Cinco botones claramente etiquetados facilitan la reproducción, la pausa, el control de volumen, el cambio de fuente y la grabación de los niños.
Con solo mantener presionado el botón de reproducción/pausa, este parlante Bluetooth inalámbrico estará listo para emparejarse. Una vez emparejado, el parlante recuerda el último dispositivo con el que se emparejó. El alcance inalámbrico del parlante es de 10 m.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Ventajas
Permet de travailler son élocution
Contras
Difficile à trouver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4405N Enceinte sans fil
Fecha de uso 2023-10-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4405N Enceinte sans fil
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